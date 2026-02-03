Am Nachmittag geht nahezu nichts mehr in der Landeshauptstadt. Es bilden sich lange Staus, der Bus- und Tramverkehr ist stark eingeschränkt. So etwas habe man nicht so oft, sagt auch die Polizei.

Mainz (dpa/lrs) – Dichter Schneefall und Glätte haben in und um Mainz für ein Verkehrschaos und massive Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr gesorgt. Ab 12.30 Uhr seien innerhalb von knapp vier Stunden im Gebiet des Polizeipräsidiums Mainz mindestens 85 Unfälle gezählt worden, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe Verkehrsbehinderungen auf nahezu allen Straßen, sowohl innerhalb von Mainz als auch auf dem Autobahnring. Busse und Lastwagen seien liegengeblieben. «In und um Mainz ist die Hölle los.»

Anders als im benachbarten Wiesbaden wurde der Busverkehr in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt zwar nicht komplett eingestellt. Die Mainzer Verkehrsgesellschaft sprach aber von teils großen Einschränkungen und Ausfällen auf fast allen Linien. Es seien sowohl Busse als auch Straßenbahnen betroffen, sagte ein Sprecher. Besondere Probleme bereiteten Gefällstrecken in den Außenbezirken. Hinzu gekommen sei am Nachmittag ein ohnehin dichtes Verkehrsaufkommen in Mainz. Neben der Verkehrsgesellschaft Eswe in Wiesbaden stellte laut den Mainzer Verkehrsbetrieben auch die KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH ihren Linienverkehr ein.