Zum Feierabendverkehr geht fast gar nichts mehr. Zum Glück gibt es wenige Verletzte und es bleibt überwiegend bei Blechschäden.

Mainz (dpa/lrs) - Dichter Schneefall und Glätte haben in und um Mainz für ein Verkehrschaos und massive Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr gesorgt. Rund 90 Unfälle wurden im Gebiet des Polizeipräsidiums Mainz gezählt. Dabei habe es sich in den überwiegenden Fällen um Blechschäden gehandelt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Zahl der Verletzten liege im unteren einstelligen Bereich. Schwere Verletzungen habe es nicht gegeben.

Der Schneefall hatte mittags eingesetzt. Binnen kürzester Zeit gab es in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt und der Umgebung eine geschlossene Schneedecke auf den Fahrbahnen und Gehwegen. Busse und Lastwagen blieben teils liegen. «In und um Mainz ist die Hölle los», berichtete ein Polizeisprecher.

Anders als im benachbarten Wiesbaden wurde der Busverkehr in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt zwar nicht komplett eingestellt. Die Mainzer Verkehrsgesellschaft sprach aber von teils großen Einschränkungen und Ausfällen auf fast allen Linien. Es seien sowohl Busse als auch Straßenbahnen betroffen, sagte ein Sprecher.

Besondere Probleme bereiteten Gefällstrecken in den Außenbezirken. Hinzu gekommen sei am Nachmittag ein ohnehin dichtes Verkehrsaufkommen in Mainz. Neben der Verkehrsgesellschaft Eswe in Wiesbaden stellte laut den Mainzer Verkehrsbetrieben auch die KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH ihren Linienverkehr ein.

Die amtliche Warnung vor starkem Schneefall in Rheinland-Pfalz und im Saarland wurde am Abend vom Deutschen Wetterdienst wieder aufgehoben.