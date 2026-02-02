Vor allem in den Höhenlagen im Rheinland-Pfalz und dem Saarland kann es am Montag weiterhin glatt werden. Teilweise ist auch mit Schnee zu rechnen. Die Aussichten für den Warnstreiktag.

Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland kann es am Morgen des Warnstreiktags im öffentlichen Nahverkehr auf den Straßen glatt und verschneit werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist vor allem im Bergland mit örtlicher Glätte zu rechnen. Stellenweise kann auch Schneematsch zu rutschigen Straßen führen.

In den Höhenlagen ab etwa 400 Meter könne am Vormittag zudem neuer Schnee fallen. Besonders die Eifel und der Westerwald können hiervon betroffen sein. Ab dem Nachmittag sollen Regen und Schnee dann nachlassen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 8 Grad, in den Höhenlagen lediglich null Grad.

In der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen auf bis zu minus 3 Grad ab und auf den Straßen ist erneut mit Glätte zu rechnen. Der Morgen kann mit Schneefällen beginnen, die schließlich in Regen übergehen. Die Höchstwerte liegen bei etwa 5 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind. In der Nacht auf Mittwoch kann örtlich Nebel aufziehen, die Temperaturen liegen zwischen 2 und minus 2 Grad.