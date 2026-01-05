Schnee, Glatteis, Regen: Winterwetter im Südwesten

Schnee, Kälte und Regen: In Rheinland-Pfalz und dem Saarland sorgt das Winterwetter zum Wochenstart für glatte Straßen.

Mainz (dpa/lrs) – Zum Start in die neue Woche können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Schneeschauer und Glätte einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Nachmittag leichte Schneefälle mit Glättegefahr. Die Maximalwerte liegen zwischen minus 5 und 0 Grad.

In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf minus 2 bis minus 6 Grad. Am Dienstag bleibt es zunächst trocken, bevor am Abend wieder Schneeschauer aufkommen bei etwa gleichbleibenden Temperaturen.

Während am Mittwoch noch Dauerfrost und Schneefälle mit Glätte erwartet werden, sollen diese am Donnerstag zum Mittag vom Westen her in Regen übergehen. In den Hochlagen schneit es weiterhin. Vor allem in den Übergängen von Schnee zu Regen ist zeitweise auch Regen mit Glatteis möglich bei Höchstwerten zwischen 0 und 5 Grad.