Ludwigshafen/Mainz/Trier/Koblenz (dpa/lrs) – Regen, grauer Himmel, kräftiger Wind – einfach kein Wetter für Wanderungen, Radtouren oder andere Outdoor-Aktivitäten. Rheinland-Pfalz bietet aber auch Vielfältiges für Indoor im Herbst und Winter. Eine Auswahl:

Museen:

«Herbstzeit ist Museumszeit», heißt es beim Landesverband in Ludwigshafen. Mehr als 500 kleine, größere und Freilicht-Museen gibt es nach Schätzungen des Museumsverbands in Rheinland-Pfalz. Genau werde das nicht erfasst, weil es keine Meldepflicht gebe. In vielen Häusern sei jetzt «gut was los». Andere schließen aber auch im Herbst und Winter, etwa weil sie keine Heizungen haben. Und für die Freilichtmuseen sei die Hochzeit im Sommer, hieß es. Manche haben aber auch jetzt noch zeitweilig geöffnet. Interessenten sollten sich also vorher genau informieren.

Sonderausstellungen:

«Die Zwanziger Jahre in Trier. Goldene Jahre, dunkle Zeiten.» (noch bis 24. Januar im Stadtmuseum Simeonstift Trier)

«Zu den Sternen! Weltraum und Weltflucht seit der Moderne» (noch bis 10. Januar im Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen)

«Work in Progress. Life for a Masterpiece – Friedemann Hahn sieht Vincent van Gogh» (ab 19. November bis 21. Februar im Mainzer Landesmuseum)

Büchereien:

Rund 510 öffentliche Bibliotheken gibt es laut Statistik in Rheinland-Pfalz, das sind rund 15 mehr als im Jahr 2020, wie das Landesbibliothekszentrum in Neustadt/Weinstraße mitteilte. Rund 3,75 Millionen Besuche wurden im vergangenen Jahr gezählt. Gerade bei nass-kaltem Wetter sind das gute Orte, um sich mit Büchern oder anderen Medien für zu Hause einzudecken – oder in der Bücherei zu stöbern, zu lesen und sich aufzuhalten.

Schlösser und Burgen:

Für einen Ausflug im November bieten sich Schloss Bürresheim bei Mayen und Schloss Stolzenfels in Koblenz an. Beide sind noch bis Ende November samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die historischen Innenräume beider Schlösser können nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Der Eintritt für Erwachsene liegt jeweils bei sechs Euro.

Auch die Marksburg in Braubach ist nahezu ganzjährig zugänglich, am 24. und 25. Dezember bleibt sie geschlossen. In der Wintersaison finden täglich stündliche Führungen zwischen 11 und 16 Uhr statt. Der Rundgang dauert etwa 50 Minuten, Erwachsene zahlen zwölf Euro. Für Kinder zwischen sechs und elf Jahren gibt es spezielle Führungen unter dem Titel «Hannes auf der Suche nach dem verschwundenen Amulett» für 15 Euro.

Die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz eignet sich ebenfalls für einen längeren Regentag. Vom 2. November 2026 bis zum 20. März 2027 sind die Eintrittspreise um rund die Hälfte reduziert. Im dortigen Kulturzentrum ist aktuell die Ausstellung «Schaffensland» zu sehen.

Das Museum in der Kurfürstlichen Burg in Boppard zeigt noch bis zum 23. Dezember die Kunstausstellung «Paradise Lost» von Carmen Benner. Das Museum ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, montags nur an Feiertagen. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt.

Kirchen:

Eine Idee ist auch, den Dom in Mainz, Speyer, Worms oder zu Trier besichtigen – oder eine der beiden Unesco-Welterbe-Kirchen in Trier (Liebfrauenkirche und Konstantinbasilika). Zu den besonderen Kirchen im Land gehört auch die Felsenkirche in Idar-Oberstein oder die katholischen Pfarrkirche St. Stephan in Mainz mit den Glasfenstern von Marc Chagall.

Kultur:

Kino, Theater oder Konzert geht überall und fast immer. Dazu kommen eine Reihe besondere Veranstaltungen in den kommenden Tagen, wie:

Musik in der Synagoge von Villa Musica mit Ashley Wass. Am 20.11. in Ahrweiler und am 22.11. in der Neuen Synagoge in Mainz.

«macherbaroque»: sechs Konzerte mit Barockmusik im Kloster Machern inklusive des Weihnachtsoratoriums von J.-S. Bach am ersten Adventssonntag. 27. bis 29.11.

Das Figurentheaterfestival in Hachenburg geht von 14. bis 22.11.

Selbst kreativ werden

Wer auf der Suche nach einem neuen Hobby für schmuddelige Regentage ist, kann sich nach kostenlosen Workshops und Kreativtreffs umsehen. Im Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen (Landkreis Ahrweiler) zum Beispiel gibt es immer freitags eine offene Werkstatt, das nächste Mal am 27. November. Besucher können sich dort beim Zeichnen oder als Bildhauer ausprobieren. Die Basismaterialien dafür stehen im «Arp Labor» frei zur Verfügung.

In der Kulturbäckerei in Mainz gibt es neben Schreib- und Kunsttreffs auch regelmäßige kostenlose Workshops mit einer Collagekünstlerin. Beim nächsten Treffen am 27. November geht es um Musikgrößen aus Rock und Pop.

Oder man probiert sich ganz klassisch mit Wolle und Nadeln aus. Handarbeitstreffs gibt es vielerorts, beispielsweise in der Ludwigshafener Stadtbibliothek. Auch Anfänger sind dort ausdrücklich willkommen, das nächste Mal am 24. November.

Zusammen Würfel rollen lassen

Die eigene Brettspielsammlung abstauben und dabei noch unter Leute gehen: Auch das geht. An vielen Orten in gibt es offene Brettspielgruppen. In Worms zum Beispiel trifft sich eine Gruppe alle zwei Wochen. In der Eifel gibt es einen Spieletreff in wechselnden Ortschaften der Region, das nächste Mal am 27. November in Rommersheim.

Wer sich gerne einen ganzen Tag lang in Spiele versenken möchte, wird in Mainz fündig. Dort steht am 12. Dezember wieder das «Mainzer Brett» an, ein Brettspieltag, bei dem von einfachen bis komplexen Spielen alles ausprobiert werden kann, was mitgebracht wird.