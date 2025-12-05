Schlittschuhe schnüren: Eisbahnen sind eröffnet

Mainz (dpa/lrs) – Die ersten wackeligen Schritte, routinierte Runden oder gar Pirouetten auf dem Eis – hierfür müssen Freunde des Schlittschuhlaufens in Rheinland-Pfalz nicht warten, bis irgendwann Weiher oder Seen zugefroren sind. In vielen Kommunen haben auch in diesem Jahr wieder Eisbahnen eröffnet, manche sind sogar überdacht. Weihnachtsstimmung ist dabei mancherorts gratis, denn mehrere Eisbahnen wurden im Rahmen der weihnachtlichen Märkte aufgebaut. Zum Aufwärmen gibt es Glühwein oder Punsch. Zudem haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen, um ihre Gäste zu unterhalten.

Winterwunderland

So dürfen auch in Bad Neuenahr die Schlittschuhe geschnürt werden: Eine 450 Quadratmeter große Eisbahn steht bis zum 11. Januar zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen zur Verfügung, wie der Ahrtal-Tourismusverband auf seiner Internetseite mitteilt. Zudem verwandle sich der Kurpark ab dem 5. Dezember in ein «Winterwunderland», in dem etwa beleuchtete Kunstwerke, Winzerglühwein und regionale Speisen angeboten würden.

Unterirdischer Weihnachtsmarkt

Dazu gehört etwa die Schlittschuhbahn im Rahmen des Mosel-Wein-Nachts-Marktes in Traben-Trarbach, die bereits eröffnet wurde und bis zum 3. Januar besucht werden kann. In dieser Zeit gibt es immer wieder ein Unterhaltungsprogramm, wie etwa ein Nikolausbesuch oder «Omas Wärmflaschencurling». Wer lieber zuschaut, kann es sich im angrenzenden Gastrobereich gemütlich machen. Generell verwandelt sich der Parkplatz vor dem Stadthaus «Alter Bahnhof» wieder in eine laut Veranstalter «zauberhafte Winterlandschaft». Beim «Mosel-Wein-Nachts-Markt» handelt es sich um einen unterirdischen Weihnachtsmarkt.

Kostenlos aufs Eis

Auch in Trier fiel im Rahmen von «Winterland Trier» schon der Startschuss für die diesjährige Eis-Saison, die bis etwa Anfang Februar 2026 dauern wird. Schlittschuh gefahren wird unter der Woche von 13 bis 21.30 Uhr, gestaffelt sind die Zeiten im Zweieinhalb-Stunden-Rhythmus. Am Vormittag darf die Bahn nur von Schulen genutzt werden. Zudem erhalten am 5. Dezember alle Kinder einen Schoko-Nikolaus und an Heiligabend dürfen alle Schlittschuhfans kostenlos aufs Eis. Generell ist der Eintritt für Kinder unter sechs Jahren frei. Wer keine Schlittschuhe hat, kann sie sich vor Ort leihen. Zudem werden eigene Schlittschuhe auf Wunsch geschliffen. Der Veranstalter verspricht weiterhin viele kulinarische Leckereien und mehrere Events auf dem Kornmarkt.

Überdachte Eisbahn

Eislaufspaß bei jedem Wetter wird in Neustadt an der Weinstraße versprochen, die Eisfläche direkt vor dem Saalbau ist überdacht. Zudem wird dort an festgelegten Tagen zum Eisstockschießen geladen, dabei wird die gesamte Eisbahn genutzt. Generell darf jeder so lange laufen, wie er möchte – entweder in eigenen Schlittschuhen oder in den vor Ort geliehenen. Zudem werden an mehreren Tagen interaktive Kindershows mit den Titeln «Eine eisige Überraschung» und «Die Geschenk Fabrik» angeboten, am Nikolaustag gibt es eine Kinder-Party. Die Eislaufsaison in Neustadt endet am 11. Januar.

Anfängerkurse

Im «Ice Dome» in Mainz-Hechtsheim kann ebenfalls bei jedem Wetter gefahren werden, möglich ist auf der über 1.500 Quadratmeter großen Fläche auch Eiskunstlauf und Eisstockschießen. Jeden Samstagmorgen wird zudem Eishockey-Spielen für jedermann angeboten, an den Samstagabenden können die Läufer zu fetziger Musik ihre Runden drehen. Generell sind in der Halle etliche Vereine vertreten, von den Eishockey-Spielern bis zu den Eiskunstläufern. Zudem gibt es Anfängerkurse: Unter professioneller Anleitung werden die Grundlagen erlernt und die ersten Schritte auf dem Eis probiert.

Die höchste Eisbahn

Ebenfalls in Mainz, und zwar auf dem Hofgut Laubenheimer Höhe, kann auf einer 500 Quadratmeter großen Eisbahn inklusive vier Eisstockbahnen gefahren werden. Es sei die «höchste Eisbahn im Rhein-Main-Gebiet» und die einzige Outdoor-Eisbahn in Mainz, heißt es auf der Internetseite des Veranstalters. Dazu gibt es Glühwein oder alkoholfreien Punsch, jeden Donnerstag werden alle Frauen auf dem Eis mit einem Glas Sekt begrüßt. Wer statt Schlittschuh laufen lieber mit tierischer Begleitung wandern will, kann eine einstündige Winterwanderung mit einem Alpaka buchen.