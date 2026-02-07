Ungewöhnliche Kontrolle auf der B41: Ein Autofahrer fällt durch langsames Fahren auf - und hat dann noch zwei Haftbefehle gegen ihn vorliegen. Wie seine Frau ihm aus der Bredouille hilft.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Auch wer besonders langsam mit dem Auto unterwegs ist, fällt auf – das bekam ein Autofahrer am frühen Morgen nahe Bad Kreuznach zu spüren. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte den Mann bei der Polizei gemeldet, weil er verdächtig langsam auf der Bundesstraße 41 beide Fahrspuren gleichzeitig nutzte.

Bei einer Kontrolle stellte sich nach Polizeiangaben zunächst heraus, dass der Mann keinen Alkohol getrunken hatte. Doch dann kam die unerwartete Wendung: Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen offener Geldstrafen vorlagen. Diese habe der Mann nicht begleichen können, so dass seine Ehefrau kurzerhand mit dem Taxi aus Wiesbaden anreiste und die Zahlung übernommen habe. Dank dieser nächtlichen «Rettungsaktion» sei der Mann wenig später wieder auf freien Fuß gekommen.