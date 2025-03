Kaiserslautern (dpa/lrs) – Wegen des Verdachts auf Drogenhandel hat die Polizei neun Männer in Kaiserslautern sowie im Rhein-Pfalz-Kreis und bei Mainz festgenommen. Acht Männern zwischen 22 bis 31 Jahren werde bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln und gewerbsmäßiger Handel mit Cannabis vorgeworfen, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Einem 16-Jährigen wird gewerbsmäßiger Handel mit Cannabis vorgeworfen.

Am Mittwoch hatten Einsatzkräfte elf Wohnungen in Stadt und Kreis Kaiserslautern sowie im Rhein-Pfalz-Kreis durchsucht und unter anderem zwei Kilogramm Cannabisprodukte beschlagnahmt. Die Verdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.