Als ihn schon der zweite Busfahrer in Folge nicht mitnehmen will, stellt sich ein Mann am Busbahnhof vor das Fahrzeug. Der Fahrer steigt aus - und es fliegen Fäuste.

Landau (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Landau in der Pfalz einen Bus am Weiterfahren gehindert – und sich dann eine Schlägerei mit dem Fahrer geliefert. Der 36-Jährige soll sich nach Angaben der Polizei am Freitag am Busbahnhof aggressiv verhalten haben. Zwei Busfahrer hintereinander hätten ihn deshalb nicht mitnehmen wollen.

Nachdem ihm der zweite Fahrer eine Absage erteilt hatte, stellte sich der 36-Jährige einem Polizeisprecher zufolge vor den Bus. Der Busfahrer stieg aus. Dann schlugen die beiden mit den Fäusten aufeinander ein, wie es hieß.

Der Busfahrer wurde bei der Auseinandersetzung laut der Mitteilung leicht verletzt. Nach dem Streit kassierte der 36-Jährige einen Platzverweis. Gegen ihn laufen jetzt mehrere Strafverfahren.