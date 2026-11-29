Flaschenwürfe, Schläge und Tritte: Das Aufeinandertreffen zweier größerer Gruppen auf einem Weihnachtsmarkt eskaliert am Abend inmitten der Besucher. Die Polizei sucht Zeugen.

Dirmingen (dpa/lrs) – Bei einer größeren Schlägerei zwischen zwei Gruppen auf einem Weihnachtsmarkt im Landkreis Neunkirchen sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Auseinandersetzung zwischen 20 Personen erstreckte sich am Samstagabend über das gesamte Veranstaltungsgelände in Dirmingen, wie die Polizei Neunkirchen mitteilte. Dabei sollen die Beteiligten Flaschen geworfen sowie Faustschläge und Tritte ausgeteilt haben.

Nach eigenen Angaben fanden Polizei und Rettungskräfte beim Eintreffen vor Ort nur noch vier Beteiligte im Alter zwischen 17 und 37 Jahren. Sie erlitten demnach Platzwunden am Kopf und Blutergüsse im Gesicht. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des schweren Landfriedensbruchs wurden eingeleitet.

Weil trotz des hohen Besucheraufkommens auf dem Weihnachtsmarkt bislang lediglich drei unbeteiligte Zeugen gefunden werden konnten, sucht die Polizei nun nach Menschen, die Hinweise zu der Schlägerei geben können.