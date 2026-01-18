Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Vor einer Bar in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) sind vier Männer in der Nacht zum Sonntag nach einem Streit aufeinander losgegangen. Ein Mann sei durch Tritte und Schläge so stark verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, berichtete ein Polizeisprecher. Der Angreifer wurde in Polizeigewahrsam genommen. Die vier Männer im Alter von 20 bis 35 Jahren kennen sich laut Polizei und sind Arbeitskollegen. Der Auslöser des Streits ist noch unklar.

