Bodenheim (dpa/lrs) – Etwa 20 bis 25 Personen haben bei einer Auseinandersetzung in Bodenheim bei Mainz unter anderem mit Holzlatten aufeinander eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete ein Teil der Beteiligten anschließend mit einem Fahrzeug in Richtung der Bundesstraße 9. Die Polizei konnte das flüchtende Fahrzeug aber anhalten und kontrollieren. Dafür wurde die B9 in Fahrtrichtung Mainz kurzzeitig gesperrt. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe aber nicht bestanden.

Warum es zu der Auseinandersetzung kam und ob dabei jemand verletzt wurde, sei nicht bekannt, so ein Polizeisprecher.