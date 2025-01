Schlägerei in engem Bus – Angriff mit Notfallhammer

Eine scheinbar alltägliche Situation in einem Linienbus eskaliert - einem 28-Jährigen ist es zu eng, er greift zu einem Notfallhammer.

Landau (dpa/lrs) – Mit einem Notfallhammer hat ein 28-Jähriger in einem Linienbus in Landau auf einen Mann eingeschlagen. Er habe am Dienstag seinen Widersacher, einen 40-Jährigen, mit einem Schlag auf den Kopf leicht verletzt, teilte die Polizei Landau mit. Auslöser der Auseinandersetzung war den Angaben zufolge die Enge im Bus.

Der 28-Jährige selbst erlitt bei der Schlägerei leichte Blessuren. Der 40-Jährige kam in ein Krankenhaus, wurde wenig später aber wieder entlassen. Beide Männer sind nun mit einem Strafverfahren konfrontiert.