Schlägerei an Haltestelle – 50-Jähriger schwer verletzt

Autofahrer und eine Jugendgruppe sollen auf einen Mann eingeschlagen haben. Zeugen müssen ihn von den Straßenbahngleisen ziehen. Die Polizei spricht von mehreren Tatverdächtigen.

Mainz (dpa/lrs) – Vier Angreifer sollen einen 50 Jahre alten Mann an einer Straßenbahnhaltestelle in Mainz schwer verletzt haben. Zeugen hatten laut der Polizei berichtet, dass ein Autofahrer am Sonntag angehalten habe, ausgestiegen sei und auf den Mann eingeschlagen habe. Eine Jugendgruppe habe ihn dabei unterstützt.

Als der Mann auf die Gleise gestürzt sei, sei er von Zeugen gemeinsam mit zwei mutmaßlichen Tätern auf den Gehweg gezogen worden. Anschließend seien die vier Angreifer mit dem Auto geflohen. Ermittlungen führten demnach zu einem 23-jährigen Mainzer, dessen Wohnung durchsucht und dessen Mobiltelefon beschlagnahmt wurde.

Gegen ihn und weitere Tatverdächtige werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Laut der Polizei gaben die Beschuldigten an, dass der 50-Jährige zuvor «ausländerfeindliche Beleidigungen ausgesprochen und provoziert haben» soll.