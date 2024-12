Schläge und Tritte am Drive-in-Schalter

Landau (dpa/lrs) – Am Drive-in-Schalter eines Schnellrestaurants in Landau ist ein Mann attackiert worden. Der 23-Jährige habe in der Nacht auf Heiligabend gemeinsam mit Freunden in einem Auto an dem Schalter gewartet, wie die Polizei in Landau mitteilte. Dabei sei ein noch unbekannter Täter gemeinsam mit einer Frau gekommen und habe in das Mikrofon am Schalter gesprochen, während der 23-Jährige eine Bestellung aufgeben wollte.

Unvermittelt habe der Täter dann die Hintertür auf der Beifahrerseite des Wagens geöffnet und dem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Außerhalb des Autos wurde das Opfer anschließend zu Boden gestoßen und weiter geschlagen. Verletzungen erlitt der Mann laut Polizei aber nicht. Der Angreifer flüchtete mit seiner Begleiterin zu Fuß, von ihm fehlte zunächst jede Spur.