Edenkoben/Haßloch (dpa/lrs) – Nach einer Kollision bei hohem Tempo auf der Autobahn 65 in der Pfalz soll ein Autofahrer seinen Unfallgegner geschlagen und getreten haben. Ein 22-Jähriger erlitt mehrere Prellungen im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann soll zuvor versucht haben, einen 48-Jährigen mit Lichthupe zum Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur zu bewegen. Beide Fahrer waren am Samstagabend laut Polizei mit Geschwindigkeiten von mehr als 170 Kilometer pro Stunde unterwegs. Beim Überholen kollidierten dann beide Fahrzeuge, die Insassen blieben unverletzt. Danach kam es zu dem gewalttätigen Angriff.

Mitteilung Polizei