Koblenz (dpa/lrs) – Die warmen Temperaturen und der Sonnenschein der vergangenen Tage haben in Rheinland-Pfalz zu Sichtungen von Schildkröten an Gewässern geführt. Unter anderem am Rhein bei Koblenz wurden Tiere beobachtet, die sich nach ihrer Winterruhe auf Ästen oder Steinen im Uferbereich sonnen, wie ein Sprecher des Naturschutzbunds (Nabu) Rheinland-Pfalz auf Anfrage mitteilte.

Dabei handelt es sich den Angaben nach wohl um illegal ausgesetzte nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröten. Besonders häufig seien die beiden Unterarten Rotwangen- und Gelbwangen-Schmuckschildkröte zu erkennen. Charakteristisch für sie seien rote beziehungsweise gelbe Flecken an den Kopfseiten.

«Wie der Name schon sagt, kommt diese Schildkrötenart aus Nordamerika», sagte der Nabu-Sprecher. «Beide Unterarten gelten EU-weit als invasive gebietsfremde Arten.» Der Grund: Sie ernähren sich unter anderem von Amphibienlarven und konkurrieren um Nahrung und Lebensraum mit der Europäischen Sumpfschildkröte, der einzigen natürlich in Europa vorkommenden Schildkrötenart.

Europäische Sumpfschildkröte wird ausgewildert

Die Europäische Sumpfschildkröte lebt nach Angaben des Nabu-Sprechers vor allem in stillen oder langsam fließenden Gewässern sowie in Feuchtgebieten. Früher galt sie demnach als typische Art der Auenlandschaften am Oberrhein, in Rheinland-Pfalz galt sie jedoch als ausgestorben. Gründe dafür sind nach Angaben von Naturschützern unter anderem der massenhafte Fang der Tiere im Mittelalter sowie später die Zerstörung ihrer Lebensräume durch Flussbegradigungen, Grundwasserabsenkungen und den Verlust geeigneter Eiablageplätze.

Seit 2008 werden im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojekts des Nabu Rheinland-Pfalz junge Europäische Sumpfschildkröten an geeigneten Gewässern im Bobenheim-Roxheimer Altrheingebiet ausgewildert, seit 2017 auch bei Neuburg am Rhein.