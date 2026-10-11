Ein Tankmotorschiff mit 250 Tonnen Wasserstoff steckt auf dem Rhein fest. Was das für die Schifffahrt zwischen Gernsheim und Mainz bedeutet.

Ludwigshöhe (dpa/lrs) – Ein mit 250 Tonnen Wasserstoff beladenes Tankmotorschiff hat sich auf dem Rhein bei Ludwigshöhe festgefahren. Das Schiff war flussabwärts unterwegs und fuhr sich gegen 7.00 Uhr auf der linken Seite der Fahrrinne fest, wie die Wasserschutzpolizei in Mainz mitteilte.

Weil dadurch die Durchfahrtsbreite derzeit stark eingeschränkt ist, hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein eine Sperre für Großfahrzeuge mit Überbreite angeordnet, wie es weiter hieß. Sie gilt zwischen dem Hafen Gernsheim und der Mainspitze bei Mainz.

Bereits seit Samstagvormittag hatten sich im Bereich von Rheinkilometer 474,00 drei weitere Großschiffe festgefahren. Sie konnten sich nach Polizeiangaben jeweils selbst wieder befreien. Dabei seien keine nennenswerten Schäden entstanden.

Die Ermittlungen zur Ursache der Vorfälle dauern an. Geprüft wird auch, ob eine mögliche Untiefe in dem Flussabschnitt dafür verantwortlich sein könnte.