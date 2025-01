Schiefer Turm in Dausenau ist zu schief

Er ist schiefer als der Schiefe Turm von Pisa und ein lokales Wahrzeichen. Doch der Schiefe Turm in Dausenau muss saniert werden.

Dausenau (dpa/lrs) – Der Schiefe Turm in Dausenau im Rhein-Lahn-Kreis ist zu schief. «Der Schiefe Turm ist so schief geworden, dass er jetzt eigentlich unterfangen werden muss», sagte die Ortsbürgermeisterin Michelle Wittler (SPD). Bei Unterfangungsarbeiten werden Gebäude gesichert und Fundamente verstärkt.

Doch während der Arbeiten am Turm passierte es: «Man hat festgestellt, dass der Turm sich ein bisschen bewegt hat», erzählte Wittler. Also mussten die Arbeiten unterbrochen und die Straße gesperrt werden, um die Standsicherheit des Turms feststellen zu können. Mitte Januar konnten die ersten Arbeiten aber abgeschlossen werden, die Unterfangung sei erfolgreich gewesen.

Wahrzeichen schiefer als Turm in Pisa

Der achteckige Turm gilt als Wahrzeichen des Ortes und stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ursprünglich war er 25 Meter hoch und gerade. Mittlerweile ist er sogar schiefer als der Schiefe Turm von Pisa, der einen Neigungswinkel von fast 4 Grad aufweist. 2007 wurden in Dausenau 5,22 Grad Neigung gemessen.

Doch wie kommt es, dass der Turm so schief geworden ist? «Der Turm ist zur Hälfte zum Berg hin auf Fels und nach vorn hin auf sandigem, lehmigem Boden gebaut», erklärte Wittler. Zudem sei der Grundwasserspiegel gestiegen, als eine Lahn-Schleuse gebaut und die Straße sei nach unten versetzt worden sei. «Es ist eine Mischung aus verschiedenen Gründen, die dazu geführt hat.»

«Das ist es uns wert»

Fest steht: Der Turm muss saniert werden. «Man sieht, dass kleine Steinchen rausbröckeln», sagte Wittler. Dafür erhält Dausenau nun mehr als eine halbe Million Euro an Fördergeldern. Zunächst ging es mit den Unterfangungsarbeiten weiter, anschließend stehen noch die Verfugung und Verankerung an – ein teures Unterfangen. «Es ist leider so, dass wir keine Einnahmen von dem Turm haben», sagte die Ortsbürgermeisterin. «Aber es ist trotzdem unser Wahrzeichen, das ist es uns wert.»