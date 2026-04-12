Feuerwehreinsatz
Scheune mit Stroh und Hackschnitzeln in Brand geraten
Feuerwehr
Die Feuerwehr ist noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

In einer Scheune im saarländischen Losheim bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Losheim (dpa/lrs) – Der Brand einer großen Scheune im saarländischen Losheim hat am Sonntag rund 200 Einsatzkräfte beschäftigt. In dem Gebäude seien rund 100 Rundballen Stroh und Hackschnitzel gelagert worden, sagte der Wehrführer der Gemeinde. Die Feuerwehr sei unter anderem vom Technischen Hilfswerk und Rettungsdiensten unterstützt worden. Menschen oder Tiere seien nicht verletzt worden. Die Löscharbeiten ziehen sich den Angaben zufolge voraussichtlich noch bis in die Abendstunden hin. Zur möglichen Ursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:260412-930-935558/1

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