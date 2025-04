Offenbach (dpa/lrs) – Viele Wolken, Regen und Temperaturen um die 20 Grad erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Osterwochenende. Am Karfreitag ist es meist bedeckt mit örtlich leichtem Regen und bei maximal 14 Grad deutlich kühler als an den Folgetagen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Samstag ist in Hochlagen der Eifel auch Frost möglich.

Der Samstag bringt im Norden starke Bewölkung, im Süden hingegen auch sonnige Abschnitte und die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad. Der Sonntag mit bis zu 21 Grad wird noch ein wenig wärmer. Im Laufe des Tages wird es den Meteorologen zufolge zunehmen wolkig bis stark bewölkt und es sind neben Schauern auch Gewitter mit Starkregen möglich.

Auch am Ostermontag bleibt es wolkig bei maximal 20 Grad und örtlich kann es Schauer und Gewitter geben.