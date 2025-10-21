Regenschauer und stürmische Böen sorgen für eher ungemütliches Wetter. Am Donnerstag sind sogar einzelne Orkanböen möglich.

Offenbach (dpa/lrs) – Wechselhaftes und windiges Wetter sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Rheinland-Pfalz und das Saarland voraus. Zwischendurch muss mit Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen steigen heute auf 14 bis 19, in Hochlagen bleibt es bei 11 bis 13 Grad. Der Wind weht aus dem Südwesten, gebietsweise in starken bis stürmischen Böen.

Am Mittwoch weht der Wind nur noch schwach bis mäßig, sonst ändert sich am Wetter der Vorhersage zufolge nicht viel: Es ist wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise gehen Schauer nieder. Die Maximaltemperaturen betragen 13 bis 17 Grad, im höheren Bergland bewegen sie sich um 12 Grad.

Regen am Donnerstag

In der Nacht zum Donnerstag zieht aus dem Südwesten kräftiger Regen heran. Auch tagsüber bleibt es regnerisch, einzelne kräftige Gewitter sind möglich. Mit 14 bis 18 Grad bleibt es mild.

Allerdings frischt der Wind wieder auf, die Vorhersage zeigt starke bis stürmische Böen aus Süd bis Südwest. Im Tagesverlauf muss verbreitet mit Sturmböen gerechnet werden, örtlich auch mit schweren Sturmböen. In Hochlagen seien einzelne orkanartige Böen nicht ausgeschlossen, erklärt der DWD. Der Wind lässt voraussichtlich in der Nacht auf Freitag etwas nach.