Er war für Miron Muslic die erste Sturmoption - und fällt nun erst einmal aus: Stürmer Moussa Sylla von Aufsteiger Schalke 04 hat sich beim Gastspiel in Freiburg verletzt.

Gelsenkirchen (dpa) – Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 muss zunächst auf Angreifer Moussa Sylla verzichten. Der Fußball-Nationalstürmer von Mali erlitt beim Gastspiel beim SC Freiburg nach einem Tritt eine Verletzung am linken Bein. Somit fehlt der 26-Jährige am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05, wie die Königsblauen mitteilten. Zur genauen Art der Verletzung machte Schalke keine Angaben. Sylla stehe «zunächst nicht zur Verfügung», hieß es.

Der Offensivspieler befindet sich in dieser Spielzeit in Konkurrenz zu Routinier Edin Dzeko und erhielt von Trainer Miron Muslic bisher in vier von fünf Bundesliga-Partien beim Aufsteiger den Vorzug für die Startelf. Ein Tor hat er dabei noch nicht erzielt.

Muslic lobte Sylla in der Vorwoche für seinen starken Eindruck in der langen Länderspielpause, in der ihm gegen Rot-Weiß Oberhausen ein Viererpack in gerade einmal 19 Minuten gelang. «Er brennt auf sein erstes Bundesliga-Tor. Das hat er gezeigt. Sylla ist in einem absoluten Flow. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich auch dafür belohnt», hatte Muslic betont.