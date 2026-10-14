Rund 70 Schafe aus 16 Rassen treten in Mayen an – am Ende werden «Miss» und «Mister» gekürt. Was bei der Wahl zählt und wer noch für Aufsehen sorgte.

Mayen (dpa/lrs) – Wer ist das schönste Schaf in Mayen? Diese Frage ist beim traditionellen Schafmarkt auf dem Lukasmarkt beantwortet worden. Der Titel «Miss Mayen 2026» ging an ein namenloses Schaf des Züchters Klaus Engels aus dem Kreis Mayen-Koblenz. Das weibliche Schaf ist von der Rasse Coburger Fuchsschaf – die Auszeichnung holte es sich unter anderem durch sein schönes Fell, das sogenannte goldene Vlies.



«Mister Mayen 2026» wurde der Blaue Texelbock Vincent von Züchter Wolfgang Adam aus Herxheim in der Pfalz.

«Es ist eine besondere Ehre für die Züchter, eine Miss oder einen Mister zu stellen», erklärte der Zuchtleiter des Landesverbands der Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz, Heinrich Schulte. «Die Zuchtstätten erfahren dadurch eine hohe Anerkennung.»

Bei der traditionellen Herdbuchschau wurden zunächst die Tiere innerhalb ihrer Rasse und nach Geschlecht bewertet. Die jeweils besten weiblichen und männlichen Schafe traten anschließend zur Wahl der beiden Gesamtsieger an. Insgesamt waren nach Angaben des Landesverbands der Schafhalter, Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz rund 70 Tiere aus 16 Rassen gemeldet.

Hirtenstab wechselt die Hand

Auch abseits der Wahl gab es auf dem Viehmarktplatz einiges zu sehen: Schäfer Friedel Bous aus Mayen-Alzheim zog mit einer Herde von rund 300 Mutterschafen und Lämmern auf den Platz. Der Auftrieb sollte an die lange Tradition der Schafhaltung erinnern. Im Rahmen des Internationalen Hirtenzugs 2026 wurde zudem der Hirtenstab von Rheinland-Pfalz nach Hessen weitergegeben.

Der Schafmarkt ist seit 1405 Teil des Lukasmarktes und gilt als einziger seiner Art in Rheinland-Pfalz, wie Schulte berichtete. Der Markt bringe Züchter aus dem Land zusammen, die sich über ihre Tiere und die Schafhaltung austauschen.

Zugleich solle die Veranstaltung die Bedeutung von Schafen hervorheben: «Der Bevölkerung ist nicht mehr bekannt, wie wichtig die Weidetierhaltung für den Erhalt der Kulturlandschaft ist, die Wolle ein wertvolles, vielseitig einsetzbares Naturprodukt und kein Müll ist», sagte Schulte. Schließlich wandele das Schaf aus Gras und Blättern Fleisch und Wolle um und trage zur Ernährung der Bevölkerung bei.