Schafe im Westerwald gerissen

15 bis 18 tote Tiere sind gefunden worden. Untersucht wird laut Polizei, ob ein Wolf dafür verantwortlich war.

Liebenscheid (dpa/lrs) – Mehrere Schafe sind auf einer Weide im Westerwald gerissen worden. Es gebe die Vermutung, dass ein Wolf dafür verantwortlich sein könnte, sagte ein Polizeisprecher. Der Vorfall habe sich in Liebenscheid ereignet. 15 bis 18 Tiere seien ums Leben gekommen.

Die Experten vom rheinland-pfälzischen Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) seien eingeschaltet worden, um die Spuren zu untersuchen. Es gebe aber noch keine Rückmeldung.

Rheinland-Pfalz beherbergt seit längerem ganz oder teilweise vier Wolfsrudel in den Regionen Leuscheid, Hachenburg und Puderbach (Westerwald) sowie im Hochwald. Zudem tauchen immer wieder einzelne Nachweise von mutmaßlich wandernden Wölfen auf.

Ein Rudel besteht aus den beiden erwachsenen Elterntieren und den Jungtieren aus den letzten beiden Würfen. Das Kluwo listet Nachweise von Wölfen mit Hilfe von Fotofallen, Spuren von Urin und Kot oder gerissenen Tiere auf.