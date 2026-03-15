Zwei Fahrer liefern sich ein Rennen, ein Unbeteiligter prallt gegen die Leitplanke. Die Polizei sucht Zeugen.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Bei einem verbotenen Autorennen sind zwei Autos deutlich zu schnell unterwegs gewesen – und haben laut Polizei einen Unfall eines weiteren Fahrzeugs verursacht. Dessen Fahrer habe berichtet, die beiden Autos hätten ihn bei Bad Kreuznach in einer Kurve mit etwa 100 Kilometern pro Stunde überholt.

Er habe nach rechts ausweichen müssen und sei mit der Leitplanke zusammengestoßen. Sowohl sein Auto als auch die Leitplanke seien beschädigt worden. Die Fahrer der beiden anderen Autos seien weitergefahren.

Die Polizei sucht nach dem Unfall in der Nacht zwei dunkle Autos, einen Audi-Kombi und einen BMW. Sie wirft den Fahrern grob verkehrswidriges Verhalten und Flucht von einer Unfallstelle vor. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.