Ein Auto steht in Flammen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf eine höhere fünfstellige Summe - und ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Hachenburg (dpa/lrs) – Der Brand eines Autos hat in Unna im Westerwaldkreis für einen Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich gesorgt. Das sagte ein Sprecher der zuständigen Hachenburger Polizei am Morgen. Gemeldet worden sei das Feuer in den frühen Morgenstunden, schrieb die Polizei Montabaur. Es konnte laut dem Polizeisprecher nach einer kurzen Zeit gelöscht werden.

Nun ermittelten die Beamtinnen und Beamten wegen des Verdachts einer Brandstiftung. Die Polizei rief Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls dazu auf, sich bei ihr zu melden.