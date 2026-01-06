Saunafass legt A8 lahm

Winter stoppt Wellness-Transport: Ein Saunafass überschlägt sich in der Pfalz und sorgt für eine zweistündige Vollsperrung.

Walshausen (dpa/lrs) – Ein Saunafass auf Abwegen hat bei Walshausen (Kreis Südwestpfalz) auf der A8 für einen unfreiwilligen Aufguss gesorgt. Wie die Polizeiinspektion Zweibrücken mitteilte, wollte ein 71 Jahre alter Mann mit seinem Wagen samt Anhänger am Montagabend auf die Autobahn auffahren, als winterliche Verhältnisse dem Wellness-Transport einen Strich durch die Rechnung machten.

Der Anhänger geriet ins Schleudern und löste sich vom Auto. Das Saunafass überschlug sich und blieb mitsamt Anhänger auf der linken Fahrspur liegen. Zur Bergung des ungewöhnlichen Hindernisses musste die A8 rund zwei Stunden lang gesperrt werden. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.