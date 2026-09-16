Die Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft «Schlotte» zeichnet den BDK-Präsidenten aus. Was hinter der Preisvergabe und der Tradition des Saumagen-Ordens steckt.

Schifferstadt (dpa/lrs) – Der traditionelle Saumagen-Orden wird in diesem Jahr an den Präsidenten des Bundes Deutscher Karneval (BDK), Klaus-Ludwig Fess, verliehen. Die Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft Schlotte würdigt damit sein jahrzehntelanges Engagement und seine ehrenamtliche Tätigkeit, wie der Verein in Schifferstadt mitteilte. Fess repräsentiere an der Spitze des Verbandes mehr als 3,5 Millionen aktive Karnevalisten und setze sich für Verbesserungen etwa in der Zusammenarbeit mit Verwaltungen ein.

Er sei außerdem besonders an der Förderung von Jugendarbeit und Inklusion interessiert, also der Teilhabe von Menschen unabhängig von Behinderung, Herkunft, Geschlecht oder anderen Merkmalen. Die Preisverleihung ist für den 17. November in Schifferstadt geplant, die Laudatio hält der Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf.

Der Bund Deutscher Karneval mit Sitz im saarländischen Bexbach ist der Dachverband der deutschen Karnevals- und Fastnachtsvereine. Er soll das Brauchtum sowie den Jugend- und Tanzsport fördern.

Prominente unter früheren Preisträgern

Die aus Rosenquarz geformte Nachbildung des Pfälzer Nationalgerichts wird jährlich verliehen. Erster Träger der undotierten Auszeichnung war 1992 der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017) – der gebürtige Pfälzer machte das Gericht aus Schweinebrät und Kartoffeln international bekannt.

Im vergangenen Jahr wurde die Auszeichnung an den Literaturkritiker Denis Scheck verliehen. Geehrt wurden unter anderem auch schon die früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) und Kurt Beck (SPD) sowie Fußball-Weltmeister Fritz Walter und Sänger Gunther Emmerlich.