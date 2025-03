Sattelzug in Schlangenlinien auf A65

Edenkoben (dpa/lrs) – Ein stark alkoholisierter Sattelzugfahrer ist auf der A65 aus dem Verkehr gezogen worden. Zeugen hatten die Polizei informiert, weil das Fahrzeug in Höhe Deidesheim in Schlangenlinien unterwegs war, wie die Polizeiinspektion Edenkoben mitteilte. Eine Streife kontrollierte den 32-jährigen Fahrer in Höhe Edesheim. Sie stellten demnach schnell fest, dass er betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,5 Promille, wie es hieß.

Dem Mann, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Er dürfe auch am Folgetag seine Fahrt nicht fortsetzen, teilte die Polizei mit. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sei nun zu erwarten.