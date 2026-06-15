Sanierungsarbeiten auf der Autobahn 61 dürften Anfang Juli für Verkehrsbeeinträchtigungen sorgen. Die Bauarbeiten zwischen Koblenz und Plaidt dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober.

Koblenz/Plaidt (dpa/lrs) – Autofahrer auf der Autobahn 61 müssen sich in den kommenden Monaten im Raum Koblenz auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Von Anfang Juli bis voraussichtlich Mitte Oktober soll die Fahrbahn auf der Strecke zwischen der Anschlussstelle Plaidt und dem Autobahnkreuz Koblenz saniert werden, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilte.

In Fahrtrichtung Köln und in Fahrtrichtung Koblenz seien für die Dauer der Bauarbeiten jeweils zwei verengte Fahrstreifen geplant. In Richtung Koblenz werde der Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet. Autofahrer sollten in diesem Zeitraum mehr Fahrtzeit einplanen oder den Bereich, wenn möglich, umfahren.

Nach Angaben der Autobahn GmbH beginnen am 1. Juli zunächst die Vorbereitungen – Ende Juli starten dann die eigentlichen Bauarbeiten. In dem drei Kilometer langen Streckenabschnitt sollen die Asphaltdeckschicht, die Asphaltbindeschicht und die Asphalttragschicht erneuert werden. Auch die Entwässerungseinrichtungen werden saniert. Insgesamt kosten die Maßnahmen rund 4,8 Millionen Euro.