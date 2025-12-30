Sammlung von Weltenbummler Rox-Schulz erhält neuen Platz

Aus dem Saarland nach Rheinland-Pfalz: Ohne Kaufpreis, aber mit spürbarem Restaurierungsaufwand wechseln Ritualobjekte den Besitzer.

Westheim/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Sammlung des Weltenbummlers Heinz Rox-Schulz (1921-2004) hat eine neue Heimat in Rheinland-Pfalz gefunden. Die lange im Saarland eingelagerten Stücke, darunter Waffen, Ritualobjekte und Masken, seien in Westheim eingetroffen, sagte Timo Heiny vom Hofgut Holzmühle. Dort betreut der Fotograf und Autor eine überregional bekannte ethnologische Sammlung mit zahlreichen Exponaten aus Afrika und Asien.

Jedes von Rox-Schulz von seinen Reisen mitgebrachte Objekt werde nun geprüft und erfasst, sagte Heiny der Deutschen Presse-Agentur. Einige Stücke seien leider beschädigt. Im kommenden Jahr sollen die exotischen Exponate in einem eigenen Raum in Westheim gezeigt werden.

Die Sammlung war einst in einem Abenteuermuseum in Saarbrücken untergebracht. Zuletzt war aber unklar, wie es mit dem Nachlass des Abenteurers weitergehen sollte. Heiny übernimmt die Stücke, ein Kaufpreis fällt demnach nicht an: Die Restaurierung übersteige den materiellen Wert, hieß es.