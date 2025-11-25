Sammelkarten von «Magic: The Gathering» in Wittlich gefunden

Mysteriöser Fund in Wittlich: Wer lässt wertvolle «Magic»-Karten in Sammlerkartons zurück? Die Polizei sucht Hinweise und sichert die ungewöhnliche Entdeckung.

Wittlich (dpa/lrs) – Die Polizei hat in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) mehrere Sammelkarten des Spiels «Magic: The Gathering» in Kartons gefunden. «Die Karten befanden sich alle ordentlich sortiert und einzeln foliert in Sammlerkartons», teilte die Polizei mit. Es sei unwahrscheinlich, dass die Karten entsorgt wurden. Sammelkarten dieses Spiels hätten «einen nicht zu unterschätzenden materiellen, aber meist noch höheren ideellen Wert».

Die Polizei habe keine Hinweise auf eine strafbare Handlung, könne eine solche aber auch nicht ausschließen. Es seien Spuren gesichert und die Karten sichergestellt worden.