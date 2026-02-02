Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat kurz vor Transferschluss für eine Überraschung gesorgt: Der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga hat Angreifer Sheraldo Becker verpflichtet. Der 30-Jährige, der fünf Jahre für Union Berlin spielte, wechselt auf Leihbasis vom spanischen Erstligisten CA Osasuna. Damit reagierte Mainz auf die schwere Verletzung von Benedict Hollerbach.

Der Angreifer hat sich am Samstag beim 2:1-Sieg bei RB Leipzig einen Riss der rechten Achillessehne zugezogen. Dies teilte der Verein am Montagabend mit. Der 24-Jährige fällt bis zum Saisonende aus.

Saison-Aus für Hollerbach

«Wir wünschen Benedict Hollerbach zunächst einmal von Herzen alles Gute und eine möglichst schnelle Genesung! Wir werden ihn bestmöglich dabei unterstützen, so schnell es geht in den Kreis der Mannschaft zurückzukehren», sagte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert.

Erneute Zusammenarbeit von Becker und Fischer

Auf den Ausfall reagierte Mainz umgehend. Becker spielte schon 2019 bis 2024 für Union in der Bundesliga, erzielte in 140 Pflichtspielen 24 Tore und bereitete 26 weitere Treffer vor. Sein Trainer damals: Urs Fischer, der nun seit Anfang Dezember Mainz 05 trainiert.

«Wir sind froh, dass wir in der Kürze der Zeit noch eine Lösung finden konnten, die keine große Eingewöhnungszeit braucht und uns nochmal weitere Qualität in den Kader bringt», sagte Bungert.

Zuletzt stand Becker bei Real Sociedad und Osasuna unter Vertrag, kam dort jedoch nur unregelmäßig zum Einsatz. Dort hat er noch einen Vertrag bis 2028.

Die Mainzer verlassen wird unterdessen Arnaud Nordin. Der 27-Jährige geht auf Leihbasis in seine französische Heimat zu Stade Rennes.