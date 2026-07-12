Schock am Rhein: Als Passanten einen Sack im Wasser entdecken, aus dem Füße rausragen, rückt die Polizei an. Was war in dem Sack?

Bad Breisig (dpa/lrs) – Ein im Rhein treibender Sack, aus dem zwei Füße ragten, hat im Kreis Ahrweiler einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Passanten hielten den Fund am Schiffsanleger in Bad Breisig zunächst für einen Leichnam und alarmierten die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte.

Nach der Bergung stellte sich jedoch heraus, dass sich in dem Stoffsack keine tote Person, sondern eine Puppe befand. Sie war nach Angaben der Polizei offenbar im Rhein entsorgt worden.

Der Einsatz konnte daraufhin rasch beendet werden. Die Polizei beruhigte die anwesenden Passanten. Weitere Konsequenzen ergaben sich nach ersten Erkenntnissen nicht.