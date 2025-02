Sachbeschädigungen an berufsbildender Schule in Lahnstein

An einer berufsbildenden Schule in Lahnstein könnte ein Einbruch stattgefunden haben - was genau vorgefallen ist, ermittelt die Polizei.

Lahnstein (dpa/lrs) – An einer berufsbildenden Schule in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) ist es in der Nacht zu Sachbeschädigungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, könnte auch ein Einbruch stattgefunden haben – zunächst dauerte die Spurensuche noch an. Der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler fiel aus. Eine Gefahr für Menschen bestand laut Polizei zunächst nicht.