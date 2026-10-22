Tobias Hans scheidet aus der Politik aus. Nach 17 Jahren im saarländischen Landtag. Was er nun vorhat.

Saarbrücken (dpa) – Der CDU-Politiker und frühere saarländische Ministerpräsident Tobias Hans legt sein Landtagsmandat nieder. Er wolle sich jetzt «mit voller Kraft» um seine Tätigkeit in seinem Beratungsunternehmen kümmern, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Landtagsitzung am 28. Oktober werde seine letzte sein, sagte Hans.

Anfang September hatte er bereits seinen Abschied aus der Politik angekündigt: Sein Mandat ende mit dieser Legislaturperiode, bei der Landtagswahl im April 2027 trete er nicht mehr an, hatte er gesagt.

Jetzt kommt der Schlussstrich ein paar Monate früher – zum Ende dieses Monats. Hans gehört dem Landtag seit 2009 an. Von März 2018 bis April 2022 war er Ministerpräsident an der Saar. Er blicke auf seine Jahre in der Politik «mit großer Dankbarkeit» zurück.

Hans wechselt in die Wirtschaft

In den letzten Jahren habe er sich nebenberuflich ein zweites Standbein aufgebaut und ein Beratungsunternehmen gegründet. Die Tobias Hans GmbH (Neunkirchen), deren Chef er ist, erbringt Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Strategie, Marketing, Kommunikation und Personal. Diese Arbeit wolle er nun hauptberuflich machen.

Er werde stärker als bisher auch Projekte «an der Schnittstelle von Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft» begleiten, sagte er. «Meine Überzeugung bleibt: Die Zukunft gehört denen, die Veränderung gestalten, statt denen, die Gegenwart nur verwalten.»

Er teilte mit: «Meine berufliche Zukunft liegt nun darin, Innovation und Transformation weiter voranzubringen – im Saarland, in Deutschland, in Europa und bei Gelegenheit darüber hinaus.» Er werde etwa deutsche Unternehmen im Ausland begleiten und umgekehrt auch große Ansiedlungen in Deutschland.

«Gerade in diesen Zeiten der Transformation freue ich mich auf das, was jetzt vor mir liegt», sagte Hans.

Landtagswahl 2022 klar verloren

2022 geriet die CDU im Saarland erstmals seit 23 Jahren wieder in die Opposition, nachdem sie die Landtagswahl mit Hans als Spitzenkandidat klar verloren hatte. Der 48-Jährige gehört dem Landtag seit dem Regierungswechsel im April 2022 als einfacher Abgeordneter an.

Bevor Hans Regierungschef im Saarland wurde, war er von 2015 an CDU-Fraktionschef im Landtag. Als Ministerpräsident folgte er Annegret Kramp-Karrenbauer nach, die damals in die Bundespolitik gewechselt war.

Das kleinste Flächenland Deutschlands wird seit April 2022 von einer SPD-Alleinregierung mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) regiert.