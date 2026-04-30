Die saarländischen Unternehmen melden weniger Stellen. Jobs gibt es in der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie dem verarbeitenden Gewerbe und im Handel.

Mainz (dpa/lrs) – Die Arbeitslosigkeit zieht im Saarland leicht an. Im April wurden 39.600 Frauen und Männer ohne Job gezählt, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mitteilte. Das sind 300 oder 0,8 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,5 Prozent. Im März waren es 7,4 Prozent und vor einem Jahr ebenfalls 7,4 Prozent.

Der Chef der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Walter Hüther, verwies auf die geopolitischen Risiken, die sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machten. «Je länger der Konflikt im Nahen Osten andauert, umso größer werden die Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt sein.»

Unternehmen melden weniger Stellen

Die Unternehmen im Saarland hätten seit Jahresbeginn 6.000 neue Stellen gemeldet und damit 1.400 Stellen weniger als im Vorjahr. Insgesamt seien im April 7.600 offene Arbeitsstellen registriert worden, berichtete der Chef der Regionaldirektion. Das seien 900 Stellen oder 10,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die meisten Stellen wurden demnach in der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen, verarbeitenden Gewerbe sowie im Handel und im Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen gemeldet.