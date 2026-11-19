Sie kamen als Gastarbeiter. Viele blieben auf Dauer. Die Geschichte der Arbeitsmigranten im Saarland muss nach Ansicht des Landtages dauerhaft bewahrt werden.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Leistung der Arbeitsmigranten im Saarland ist vom saarländischen Landtag gewürdigt worden. Die Anwerbeabkommen der Bundesrepublik Deutschland für Gastarbeiter stünden für «eine prägende Phase der deutschen Arbeits- und Einwanderungsgeschichte», heißt es in einer vom Landesparlament beschlossenen Erklärung.

«Ohne Migration gäbe es unser Saarland überhaupt nicht. Ohne Migration wären wir hier ein Urwald», sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon. Seine Vorfahren seien als Hugenotten vor Verfolgung in Frankreich geflohen. Wer vor Krieg und Gewalt fliehe, habe Schutz verdient. «Wir müssen Probleme benennen und lösen. Aber wir dürfen dabei nicht hart werden gegenüber der Not anderer Menschen.»

Toscani: Integrationskraft erreicht Grenzen

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Stephan Toscani betonte, die einstigen Gastarbeiter seien nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Sie hätten auch gezeigt, wie Integration gelingen könne. Die Zuwanderung der vergangenen zehn Jahre hingegen «führt unsere Integrationskraft an Grenzen», sagte er. «Wer dauerhaft hier lebt, muss unsere freiheitliche Rechtsordnung auch respektieren.»

In der Entschließung wurde die Landesregierung aufgefordert, «die Lebensleistung der ersten Gastarbeitergeneration und ihren Beitrag zur Entwicklung des Saarlandes anlässlich der Jahrestage der Anwerbeabkommen sichtbar zu würdigen». Zwischen 1960 und 1965 sei die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte im Saarland von rund 13.000 auf mehr als 23.000 gestiegen.