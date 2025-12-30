Saarland wärmstes Bundesland 2025

Der Niederschlag: unterdurchschnittlich. Die Sonnenstunden: überdurchschnittlich. Am vorletzten Tag des Jahres zieht der Deutsche Wetterdienst Bilanz.

Offenbach/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland war 2025 das wärmste Bundesland. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nach der vorläufigen Auswertung seiner Messstationen.

Die Jahresmitteltemperatur erreichte 11,0 Grad und lag damit 2,1 Grad über dem Klimamittel der Referenzperiode 1961-1990. Der Jahresniederschlag summierte sich auf unterdurchschnittliche 815 Liter pro Quadratmeter, während die Sonnenscheindauer mit rund 2025 Stunden deutlich darüber lag.

«Kälteakzent» auf der Zielgeraden

«Bereits das Frühjahr setzte Akzente», so der DWD. Es zählte zu den drei sonnigsten seit Messbeginn und präsentierte sich zugleich deutlich zu mild und trocken. Höhepunkt des Sommers war der 2.7, als in Saarbrücken-Burbach sehr heiße 38,9 Grad gemessen wurden.

Einen deutlichen Kontrast setzte der September, der als nassester seit Messbeginn das ansonsten sonnige und trockene Jahr durchbrach. «Erst auf der Zielgeraden des Jahres folgte ein jahreszeitlich bemerkenswerter Kälteakzent», so die Meteorologen. Am 22.11. sank die Temperatur in Perl-Nennig auf minus 9,3 Grad, den Tiefstwert des Jahres im Saarland.