Ministerpräsidentin Rehlinger spricht von einer finanziellen Herausforderung. Die Wertschätzung für Beamtinnen und Beamte stehe aber im Vordergrund.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland wird die Tarifeinigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes «zeit- und inhaltsgleich» auf Beamtinnen und Beamten sowie Pensionäre und Versorgungsempfänger übertragen. Das teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) betonte, das sei für das Bundesland «keine Selbstverständlichkeit, sondern eine große finanzielle Kraftanstrengung». Die Wertschätzung soll aber auch den Beamtinnen und Beamten zukommen.

Der DGB-Saar-Vorsitzende Timo Ahr bezeichnete die Übertragung des Tarifergebnisses ebenfalls als «klares Signal von Respekt und Wertschätzung». In Zeiten, «in denen einige politische Kräfte den Sozialstaat ständig angreifen und infrage stellen, ist es ein wichtiges Zeichen, dass die Landesregierung die Bedeutung eines starken öffentlichen Dienstes anerkennt», unterstrich er.

Ähnlich äußerte sich Christian Umlauf, Bezirksgeschäftsführer der Verdi Region Saar-Trier. «Die zügige Entscheidung zur Übertragung des Tarifergebnisses auf Beamtinnen und Beamte ist ein wichtiges Signal: Die Politik hält an der Stelle Wort und handelt.» Der Schritt sei eine klare Botschaft. «Die Arbeit der Beamtinnen und Beamten im Land wird wertgeschätzt», meinte Umlauf.