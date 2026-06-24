Steuererklärung
Saarland startet App für vorausgefüllte Steuererklärung
Steuerportal Elster
Die Steuererklärung soll im Saarland einfacher werden. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Ab Juli können viele Saarländerinnen und Saarländer ihre Steuererklärung mit ihrem Smartphone erledigen. Wer als erstes von der neuen App profitiert.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lhe) – Im Saarland können viele Menschen ab diesem Sommer eine automatisch vorausgefüllte Steuererklärung via App beim Finanzamt einreichen. Dies bedeute: Smartphone öffnen, Angaben prüfen, abschicken, sagte Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD). Das ab dem 1. Juli geltende Angebot richtet sich zunächst an ledige Arbeitnehmer ohne Kinder sowie an Rentner und Pensionäre.

Die App greift auf deren Daten zurück, die der Finanzverwaltung bereits vorliegen, etwa von Arbeitgebern, Rentenversicherungsträgern oder Krankenversicherungen. Die Nutzer erhalten zudem eine Vorschau auf den voraussichtlichen Steuerbescheid. Wer zusätzliche Angaben machen möchte, kann diese ergänzen. Voraussetzung für die Nutzung der App ist ein Nutzerkonto bei Elster, der kostenfreien Online-Plattform der deutschen Steuerverwaltung.

© dpa-infocom, dpa:260624-930-274535/1

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FinanzenPolitik

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