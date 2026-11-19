Niemand in der Bundesversammlung flog so weit wie er. Der Astronaut Matthias Maurer gehört zu den saarländischen Mitgliedern des Wahlgremiums.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Astronaut Matthias Maurer (56) gehört zu jenen Saarländern, die am 30. Januar 2027 das neue deutsche Staatsoberhaupt wählen dürfen. Der Landtag des Saarlandes stimmte einer Liste von acht Personen zu, die der Bundesversammlung angehören werden. Die einzige Aufgabe dieses Gremiums ist die Wahl eines Bundespräsidenten oder einer Bundespräsidentin.

Außer Maurer stehen auf der von der SPD vorgeschlagenen Liste noch Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Fraktionschef Ulrich Commerçon, die Ärztin Maria Cacacciola-Ketter und die langjährige AWO-Vorsitzende Gerda Korte. Die von der CDU vorgeschlagenen Mitglieder sind der CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani, Landtagsvizepräsidentin Dagmar Heib und die Unternehmerin Esther Tabea Jacob.

Der im saarländischen St. Wendel geborene Maurer war am 6. Mai 2022 nach 177 Tagen im All von der internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt.

Aigner ist die aussichtsreichste Kandidatin

Es gilt als wahrscheinlich, dass die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zur Bundespräsidentin gewählt wird. Ihre Kandidatur wird auch von Sozialdemokraten und Grünen unterstützt.

Der Bundesversammlung gehören die 630 Mitglieder des Deutschen Bundestages sowie 630 von den Landesparlamenten gewählte Vertreterinnen und Vertreter an. Dem Gesetz zufolge können die Landtagsfraktionen jeden Deutschen vorschlagen, der zum Bundestag wählbar wäre. Auch der Wohnsitz in dem betreffenden Bundesland ist keine Voraussetzung für die Wahl zur Bundesversammlung.