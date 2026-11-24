Es ist ein Wortungetüm, das neue «Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz» des Bundes. Die saarländische Bildungsministerin kritisiert jedoch etwas ganz anderes am sogenannten SC-QEG.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Bund will Kitas dauerhaft zu mehr Förderung verpflichten, seine finanzielle Beteiligung daran aber reduzieren und bis 2035 beenden. Das stößt bei den Ländern auf Widerstand – speziell auch beim Saarland und seiner Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD): «Wir sind uns darin einig, dass es nur schwer miteinander vereinbar ist, Standards bundesweit festzulegen und sich dann aber Schritt für Schritt aus der Finanzierung herauszuziehen», sagte sie. Der Bundesrat habe deshalb den Vermittlungsausschuss zum neuen Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz (SC-QEG) angerufen. Das Saarland hatte dazu gemeinsam mit Berlin einen Antrag vorbereitet, den alle Länder unterstützten.

Neben einer dauerhaften Sicherung in Höhe der derzeit zwei Milliarden Euro gehe es vor allem darum, «im Sinne der Kinder eine gute und nachhaltige Lösung zu finden». Das gemeinsame Anliegen sei es, Kindern schon früh die Unterstützung zu geben, die sie brauchen.

Frühe Sprachstandserhebung mit «Startklar Deutsch»

Gleichzeitig betonte Streichert-Clivot, dass man die Ziele des Gesetzes aus saarländischer Perspektive unterstütze, weil es darum gehe, Bildungsgerechtigkeit zu stärken. So solle der Fokus auf die Jüngsten in der Gesellschaft gelegt werden und auf die Voraussetzungen, mit denen Kinder in die Schule starten.

Mit seinem Programm «Startklar Deutsch» erprobe das Saarland dies bereits: Denn schon zwei Jahre vor der Einschulung werde der Sprachstand der Kinder erfasst und diese anschließend gezielt gefördert. Der Bundesbeitrag dafür solle jedoch 2035 enden. «Genau das wollen wir in der Vermittlung ändern», so die Ministerin. Auch ein Scheitern des Gesetzes hätte finanzielle Folgen: Dem Saarland würden jährlich rund 11 bis 17 Millionen Euro fehlen.

Zudem setzten sich die Länder für eine möglichst unbürokratische Umsetzung der Gesetzesvorgaben ein. Der Bund erwarte teilweise Angaben bis zur einzelnen Förderzeit eines Kindes – dies sei «auch in der Nachweiserbringung später mit erheblichem Dokumentationsaufwand verbunden», so die Ministerin.

Streichert-Clivot, die im Vermittlungsausschuss in der Arbeitsgruppe für die SPD-geführten Bundesländer den stellvertretenden Vorsitz habe, erwartet, dass das Gesetz «mit einiger Härte» diskutiert werde – wobei die Konfliktlinie weniger zwischen CDU, SPD und Grünen, sondern tatsächlich zwischen Bund und Ländern verlaufe.

SC-QEG (Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz)