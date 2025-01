Saarland mit Spitzenadressen im «Gault&Millau» dabei

Zu Jahresbeginn werden die besten Restaurants in Deutschland ausgezeichnet. Im Saarland sticht ein Name heraus. Und ein Lokal ist dort neu auf der Liste.

München/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das «Victor's Fine Dining by Christian Bau» in Perl (Kreis Merzig-Wadern) zählt nach Einschätzung des Restaurantführers «Gault&Millau» weiter zu den besten Restaurants in Deutschland. Die Topbewertung fünf rote Kochmützen erhielten nur vier weitere Restaurants, wie aus der aktuellen Ausgabe für 2025 hervorgeht.

Vier rote Hauben gingen im Saarland an das «Gästehaus Klaus Erfort» in Saarbrücken. Meist sind die Hauben schwarz – rot steht für «herausragend in seiner Kategorie». Mit vier schwarzen Kochmützen wurde das «Esplanade» in Saarbrücken ausgezeichnet. Neu aufgenommen mit zwei roten Kochmützen wurde das «Midi» in St. Ingbert.

«Die absolute Spitze in Deutschland ist noch besser und größer geworden – 20 Prozent mehr Auszeichnungen mit vier oder fünf Hauben sind ein eindrucksvoller Qualitätsausweis für die deutsche Gastronomie», teilte «Gault&Millau»-Herausgeber Jochen Rädeker mit. Dazu komme ein starker Trend zu nachhaltigen Konzepten und zum Einsatz regionaler Waren. «Keine Frage: Wer gut isst, lebt gesünder und glücklicher. Und das geht heute besser denn je.»