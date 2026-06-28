Im Saarland wurde ein Temperaturrekord von 41,4 Grad gemessen. Nach der Rekordhitze erwartet der DWD sinkende Werte – dafür drohen Unwetter.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Rekordhitze am Wochenende im Saarland: Das extreme Wetter hat die Menschen zum Schwitzen gebracht und die bisherigen Temperaturrekorde purzeln lassen.

Für einen Tag war das Saarland sogar bundesweiter Allzeit-Rekordhalter bei den Temperaturen. Der Höchstwert von 41,3 Grad Celsius vom Freitag an einer Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Saarbrücken-Burbach hatte aber nur bis Samstag Bestand. Dann wurden in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt 41,5 Grad gemessen.

Neuer Saar-Rekord nur einen Tag später

Die Daten sind vorläufig und werden vom DWD noch einmal überprüft, bevor die Rekorde offiziell bestätigt sind. Am Samstag stieg der saarländische Rekord auf 41,4 Grad – gemessen wurde der vorläufige Höchstwert wie am Tag zuvor in Saarbrücken-Burbach.

Seit Tagen sorgt eine Hitzewelle in Deutschland für Temperaturen bis an und über die 40-Grad-Marke und lässt die Menschen kräftig schwitzen. Die Belastung ist auch deshalb so groß, weil die Temperaturen aktuell nachts keine wirkliche Abkühlung bringen.

In sogenannten tropischen Nächten sinken die Werte nicht unter 20 Grad Celsius, was den Schlaf und die nächtliche Erholung beeinträchtigt. Die Nacht zum Sonntag war laut DWD im Saarland in Berus, einem Ortsteil von Überherrn im Landkreis Saarlouis, am wärmsten. Dort sank die Temperatur nicht unter 22,9 Grad.

Hitze lässt etwas nach

Zumindest die ganz hohen Temperaturen lassen nach der Vorhersage des DWD zu Wochenbeginn nach. Am Montag werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland maximal 31 Grad erreicht, am Dienstag soll es höchstens 30 und am Mittwoch 27 Grad geben.

Nach der sengenden Hitze drohen Unwetter mit Starkregen, größeren Hagelkörnern und Sturmböen. Ab Sonntagnachmittag bis in die Nacht zum Montag sind schwere Gewitter möglich. Laut DWD sind Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern, örtlich gar 60 Litern auf den Quadratmeter binnen einer Stunde möglich sowie Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Am Montag sollen die Gewitter dann nach und nach Richtung Osten abziehen. Wo und ob überhaupt Unwetter niedergehen, lässt sich nicht präzise vorhersagen.