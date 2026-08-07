Verkehr
Saarland erlaubt Lkw-Transporte an Sonn- und Feiertagen
Saarbrücken
Für das Saarland als Industriestandort sei es entscheidend, dass Waren und Rohstoffe ihr Ziel erreichten, sagt Mobilitätsministerin Petra Berg (SPD). (Symbolbild)
Laszlo Pinter. DPA

Niedrigwasser bremst die Binnenschifffahrt – deshalb dürfen Lkw jetzt auch an Sonn- und Feiertagen durchs Saarland fahren. Wie lange ist das erlaubt?

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland erlaubt wegen des Niedrigwassers vorübergehend bestimmte Lastwagen-Transporte auch an Sonn- und Feiertagen. «Damit können Güter, die aufgrund der niedrigen Wasserstände derzeit nicht oder nur eingeschränkt über die Wasserstraße transportiert werden können, leichter auf der Straße befördert werden», teilte das Mobilitätsministerium mit. «Die Ausnahmeregelung gilt bereits an diesem Wochenende.»

Gerade für das Saarland als Industriestandort sei es entscheidend, dass notwendige Waren und Rohstoffe ihr Ziel erreichten, sagte die saarländische Mobilitätsministerin Petra Berg (SPD). Die Ausnahme vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot gilt laut Mitteilung für Transporte, «die unmittelbar oder mittelbar mit der aktuellen Niedrigwassersituation und daraus resultierenden Ersatzverkehren zusammenhängen. Auch damit verbundene Leerfahrten sind von der Ausnahmeregelung umfasst.»

Die Ausnahmegenehmigung gelte längstens bis zum 30. September 2026, hieß es. Großraum- und Schwertransporte seien davon nicht erfasst. Auch im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz gilt ab diesem Wochenende eine Ausnahmegenehmigung.

© dpa-infocom, dpa:260807-930-499549/1

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