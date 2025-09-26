Meer geht immer: Von Saarbrücken aus geht es künftig zügig nach Rügen. Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer müssen dafür nicht einmal umsteigen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mit dem bevorstehenden Fahrplanwechsel profitiert auch das Saarland laut der Deutschen Bahn von einer Neuerung: Nach dem 14. Dezember fährt demnach täglich ein ICE ohne Umstieg von Saarbrücken über Berlin bis zur Ostsee – nach Stralsund und weiter ins Ostseebad Binz auf Rügen. Damit erhält das Saarland eine tägliche Direktverbindung an die Ostseeküste, wie es hieß. Der Zug verlässt Saarbrücken um 6.28 Uhr.

Wohin es künftig rund 25 Minuten schneller geht

Ein anderes ICE-Zugpaar zwischen Saarbrücken und Berlin verkehrt weiterhin, jedoch künftig rund 25 Minuten schneller. Der Zug aus der Bundeshauptstadt erreicht Saarbrücken demnach um 14.17 Uhr – mit Halt in Frankfurt/Main, Mannheim, Neustadt/Weinstraße, Kaiserslautern und Homburg. Der Gegenzug startet um 13.27 Uhr in Saarbrücken und ist etwa so schnell wie bisher.

Der neue Fahrplan bringe deutschlandweit zahlreiche Verbesserungen, teilte DB-Fernverkehrsvorstand Michael Peterson mit. «Wo jetzt schon viele Fahrgäste unterwegs sind, bieten wir künftig noch mehr Verbindungen an.» Fahrkarten für die neuen Verbindungen sind demnach ab 15. Oktober buchbar. Tickets können bis zu zwölf Monate im Voraus gekauft werden.