Saarland: Das steht 2026 an

Kunst und Kultur oder lieber Sport? Der Kalender für das Saarland ist bereits mit einigen Events gefüllt. Auch politisch steht Wichtiges auf der Agenda.

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Jahr 2026 tut sich einiges im Saarland. Ob Wirtschaft, Kultur, Sport oder Politik – ein Überblick, was wichtig wird im neuen Jahr:

Kita-Gebühren sinken

Eine gute Nachricht für Eltern mit kleinen Kindern: Die Kita-Gebühren sinken auch im Jahr 2026 weiter. Vor der Änderung im Jahr 2019 lag der Elternanteil an den Personalkosten nach Ministeriums-Angaben bei 25 Prozent. Seit 2022 seien die Beiträge um mehr als 60 Prozent verringert worden. Bis zum 1. Januar 2027 sollen sie dann auf null gesunken sein.

Sprachförderkonzept vor Einschulung

Um Kinder frühzeitig gezielt und ganzheitlich zu fördern, wurde im Saarland die «Allianz für Sprachförderung und Teilhabe» gegründet. Aktuell wird gemeinsam mit Fachkräften aus der frühkindlichen Bildung an einem landesweiten Sprachförderkonzept gearbeitet. Es sieht auch vor, dass die Anmeldungen an den Grundschulen um ein Jahr auf das vorletzte Kita-Jahr vorgezogen werden. Alle Kinder werden dann hinsichtlich ihrer Sprach- und Sprechfähigkeit in der deutschen Sprache getestet. Das Projekt startet mit einer Modellphase im April 2026 an ausgewählten Standorten für Kinder, die zum 1. August 2027 eingeschult werden. Für Kinder, bei denen ein Förderbedarf festgestellt wurde, gibt es dann verpflichtend Sprachfördermaßnahmen.

Special Olympics

Ein großes Ereignis steht für sportliche Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung im Sommer an: Denn vom 15. bis 20. Juni 2026 finden im Saarland die Nationalen Sommerspiele der Special Olympics statt. Dazu werden rund 4.500 Athletinnen und Athleten in mehr als 20 Sportarten sowie 16 internationale Delegationen erwartet. Laut Veranstalter handelt es sich 2026 um «das größte inklusive Sportevent in Deutschland».

West Side Story und Andy Warhol

Um auf die 150 Meter hohe Bergehalde Duhamel in Ensdorf zu kommen, muss man nicht unbedingt sportlich sein: Denn auf die Besucher warten wieder Bus-Shuttle, wenn sich das Saarpolygon in eine Bühne für die nächsten Opernfestspiele verwandelt: Nach Mozarts «Zauberflöte» in den beiden vergangenen Jahren wird 2026 das Leonard Bernstein-Musical «West Side Story» aufgeführt: vom 13. bis 30. August.

Und noch ein prominenter Amerikaner wird im neuen Jahr im Saarland gewürdigt: Vom 20. Juni bis 18. Oktober zeigte die Moderne Galerie des Saarlandmuseums die Ausstellung «Andy Warhol. Ikonen». Warhol gilt als einer der zentralen Protagonisten der Pop Art.

Urban Art und Geschichte der Völklinger Hütte

Auf Urban-Art-Fans wartet ein besonderes Highlight in Völklingen: Vom 10. Mai bis 15. November findet in der Möllerhalle und auf dem Außengelände der Völklinger Hütte und im Stadtgebiet die Urban Art Biennale statt. Alle zwei Jahre gilt sie als eine der größten Werkschauen dieser Kunstform, die sich aus Street-Art und Graffiti entwickelt hat.

Nach diversen Tanz- und Techno-Festivals steht dann ab dem 1. November 2026 die Völklinger Hütte selbst im Fokus: Die Schau «Erzengel und Sintersonne» macht die gesamte Geschichte der Hütte von 1873 bis heute erlebbar und eröffnet laut Generaldirektor Ralf Beil mittels Kunst, Musik und Literatur gänzlich neue Blickwinkel auf das einmalige Monument des Anthropozäns.

Sozialstaat im Blick

Ein erster großer politischer Termin steht bereits im Januar beim Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit an: In der Reihe mit Rheinland-Pfalz und Hessen wird das Saarland am 29. und 30. Januar den zweiten Sozialstaatskongress ausrichten. Ziel ist es, die sozialpolitische Debatte bundeslandübergreifend mitzugestalten.

Klima und Umwelt

Am 19. Mai steht der zweite saarländische Klimakongress mit vielen Vorträgen und Diskussionen in Saarlouis an. Er richtet sich vor allem an die (Ober-)Bürgermeister der saarländischen Kommunen und die jeweiligen Klimaschutzmanager. Der Fokus liegt auf Fragen des Klimawandels und der Klimafolgenanpassung.

Nach Angaben des Umweltministeriums sind im neuen Jahr auch Veranstaltungen im Saarkohlenwald geplant – er wurde vom Bund Deutscher Forstleute (BDF) zum «Waldgebiet des Jahres 2026» gekürt.

Finanzen im Blick auf Jahreskonferenz

Auch bundespolitisch rückt das Saarland 2026 in den Fokus: Am 25. und 26. Juni ist das Land Gastgeber der Jahreskonferenz der Finanzminister der Länder – und damit Treffpunkt der finanzpolitischen Entscheider von Bund und Ländern, mit Debatten über Investitionen, Transformation und die langfristige Stabilität der öffentlichen Finanzen.

«Jahr der Unternehmensnachfolge»

Das Wirtschaftsministerium ruft 2026 als «Jahr der Unternehmensnachfolge» aus: In Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sollen verstärkt potenzielle Nachfolger auf die «immensen Chancen» einer Betriebsübernahme aufmerksam gemacht werden. Zudem solle mit dem Nachfolgebonus eine zusätzliche Unterstützungsleistung für das Handwerk auf den Weg gebracht werden, so Minister Jürgen Barke (SPD).

Die Mittelstandspolitik bleibe ein Eckpfeiler. Im Januar werde das Mittelstandspaket nach einem Jahr der Umsetzung abgeschlossen sein – in einem Umfang von fast 200 Millionen Euro zusätzlich für kleine und mittlere Unternehmen. Um Unternehmen energetisch autarker aufzustellen, soll zudem ein neues Programm zur Anschaffung von Stromspeichern geschaffen werden.

Stahl, Pharma und Rüstung

Und auch im industriellen Bereich tut sich einiges im Saarland: «Die Transformation wird bei Stahl und Pharma greifbarer», so Ministeriumssprecher Jonas Scheunig-Braun mit Blick auf den Umbau der Stahlindustrie zu grünem Stahl und die Neuansiedlung des Pharma-Unternehmens Vetter auf dem Ford-Gelände.

Auch die Rüstungsindustrie werde 2026 weiter wachsen. Die Patria-Vergabe des Bundes sei der nächste Schritt, durch den hunderte neue Arbeitsplätze entstünden. Das Land unterstütze dabei aktiv bei der Flächenerweiterung. Im neuen Jahr solle die Branche noch stärker miteinander vernetzt werden. Dazu wurde bei der landeseigenen Wirtschaftsförderung ein Projektbüro «Security and Defense Economy» eingerichtet. Ziel sei es unter anderem, bei komplexen Vergabe- und Beschaffungsprozessen zu beraten und die Potenziale des Standorts Saarland auch überregional stärker sichtbar zu machen.

