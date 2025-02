Saarland baut für gut 88 Millionen Euro

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland investiert vor allem in Hochschulen sowie Forschung und Lehre an der Universitätsklinik in Homburg: Insgesamt 88,1 Millionen Euro seien 2024 für Bau- und Sanierungsprojekte im Land ausgegeben worden, sagte der saarländische Bauminister Reinhold Jost (SPD) in Saarbrücken. Dabei handele es sich erneut um Rekordinvestitionen: Die Summe habe sich seit 2020 mit rund 47,4 Millionen Euro fast verdoppelt.

Moderne Forschungsräume

Der Fokus der Investitionen liege darauf, «moderne Lehr- und Lernumgebungen» zu schaffen. Zu den Projekten gehörten die Sanierung und Erweiterung der Philosophischen Fakultät sowie der Neubau des Biophysik-Zentrums an der Universität des Saarlandes.

Hinzu komme der Neubau der Kieferorthopädie als Lehrkomplex für die vorklinische Ausbildung. Ein präklinisches Zentrum für molekulare Signalverarbeitung werde in diesem Halbjahr fertig, sagte Jost. Zudem entstünden ein neues Förderschulzentrum für 200 Schülerinnen und Schüler auf dem Gelände der Uniklinik.

Eine Milliarde vom Bund

Der Bund engagiere sich mit Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro in den nächsten 20 Jahren, sagte der Bauminister. Das Geld fließe in militärische und zivile Bauten und Anlagen. Als Beispiele nannte er die Modernisierung der Bundeswehrkasernen in Saarlouis und Merzig, den Ersatzneubau des Werkes für Heeresinstandsetzungslogistik in St. Wendel und die Erweiterung des Munitionsdepots in Eft-Hellendorf.

Für das Technische Hilfswerk entstehen laut Jost an sieben Standorten in den Kreisen Saarlouis, Merzig-Wadern und St. Wendel moderne Unterkünfte für Ortsverbände und eine neue Regionalstelle im Kreis Merzig-Wadern.

Jost kündigte an, in den nächsten Jahren bei den Investitionen «durchschnittlich noch eine Schippe draufzulegen». Man gehe von «90 Millionen Euro plus» pro Jahr aus, die im Jahr in Bauprojekte im Saarland vom Landes- und Bundesbau fließen würden.